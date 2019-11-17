شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوى يعرض معايير اختيار قيادات المحليات..ويؤكد محاسبة المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة فيما يخص اختيار قيادات الإدارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجينى.

وقال الوزير، إن المنظومة هى عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، وإن المنظومة تتولي تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلي برامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، وكذلك السيطرة الإدارية علي الوحدات المحلية (المراكز / المدن / الأحياء / القري ) بغية تحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

كما عرض الوزير الوضع الراهن لمنظومة القيادات بالادارة المحلية، وأشار إلى أن إجمالي عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة، وإجمالي الدرجات المالية المشغولة حالياً بالمنظومة (273) درجة، والدرجات المعلن عنها من خلال الإعلان الحالي (65) درجة، و هناك 35 درجة خلت بعد الإعلان وجاري الاعداد للإعلان عنها.

ووضح شعراوى، الانجازات التى حققتها الوزارة فيما يخص منظومة القيادات، لافتا إلي أن الوزارة أصدرت (4) حركات كبرى تضم كافة المحافظات شملت نقل وتحريك عدد (247) قيادة، حيث تم خلال هذه الحركات القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية، وتم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب، منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن.

وأشار شعراوى، إلى أنه تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين، ومن مساعدين إلى رؤوساء مراكز)، كما تم تصعيد (27) رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد.

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وتابع الوزير: "لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء، والجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، والفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين".

وعرض الوزير محمود شعراوى ما قامت به الوزارة فيما يخص الإعلان رقم 2 لسنة 2019 الخاص بقيادات الإدارة المحلية، حيث تم عمل حصر بالدرجات المالية الخالية وعدد (65) الخالية والمنتظر خلوها، وتم طلب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن هذه الدرجات.

وأوضح الوزير أنه تم تلقي الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، وتم استلام عدد (1183) ملف، مضيفاً أنه تم عمل اختبارات لجميع المتقدمين في مركز اعداد القادة للقطاع الحكومي في عدة مجالات مختلفة (حاسب آلي – لغة انجليزية – لغة عربية – معلومات عامة – سمات شخصية – وعلوم سلوكية) وحضرها عدد (1072) متقدم خلال 7 أيام، كما تم عقد مقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين وعضو قانوني وأستاذ بجامعة القاهرة لعدد (1072) متقدم خلال 11 يوماً، أسفرت عن اختيار عدد (105) مرشح، وجاري عقد اختبار سمات شخصية بالأكاديمية الوطنية للشباب للمرشحين للتعيين.

وحول منظومة تقييم القيادات بالوزارة، قال شعراوى، إنه تم تفعيل العمل على أربعة محاور فيما يخص تقييم قيادات الإدارة المحلية تمهيدا للتجديد أو التصعيد وهى تقييم الجهات الرقابية، وتقييم المحافظين، وتقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات، وتقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، وتقييمات جهات أخرى (أعضاء مجلس النواب – مواطنين – شكاوى – إعلام).