وصول مئات المهاجرين من تركيا إلى اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

استمر تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان اليوم الأحد حيث انتشل خفر السواحل اليوناني 39 مهاجرًا من ميناء ألكساندروبوليس.

وقالت السلطات اليوم إن 217 شخصًا آخرين تمكنوا من العبور من الساحل التركي إلى جزر ليسبوس وساموس وكوس اليونانية.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتقل خفر السواحل اثنين يزعم أنهما من مهربي البشر.

ووفقًا للمصادر اليونانية، ينتظر ما يقرب من 36 ألف شخص حاليا في معسكرات تسجيل البيانات في الجزر اليونانية.