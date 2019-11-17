محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)
احتل عشرات من أنصار حركة "السترات الصفراء" متجر "جاليري لافاييت" الفاخر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي نظمتها الحركة.
وكان أول احتجاج على مستوى فرنسا لأصحاب السترات الصفراء في السابع عشر من نوفمبر 2018، وحمل أصحاب هذه الاحتجاجات هذا الاسم بسبب السترات الأمنية التي كان يرتدونها، وأغلق وقتها نحو 230 ألف شخص الطرق في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتزام الحكومة رفع الضريبة على الوقود.
وبدأت الشرطة في إخلاء المتجر بعد ظهر اليوم وذلك حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، وأظهرت مقاطع فيديو عشرات من المحتجين يقفون في ردهات "جاليري لافاييت" وكانوا يغنون " عيد ميلاد سعيد".
وحسب تقرير لصحيفة "لوباريزيان" فإن الاحتجاج كان سلميا.
وكانت الحركة قد أعلنت بالفعل نيتها لاحتلال متجر كبير في مطلع الأسبوع بمناسبة ذكرى أول احتجاجاتها وذلك تعبيرا عن انتقادها للمجتمع الاستهلاكي.
وظلت الاحتجاجات في باريس سلمية اليوم وذلك بعد أن قام محتجون ملثمون أمس السبت بأعمال شغب وخصوصا في الجزء الجنوبي من المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات من أنصار السترات الصفراء يحتلون متجرًا فاخرًا في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.