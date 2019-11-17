البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين إذا ثبت قمعهم للمظاهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أفاد موقع "العربية" بأن البيت الأبيض رصد قتل متظاهرين في العراق على يد قناصة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريحات لموقع "العربية"، إن التدخل الإيراني في العراق واضح جدًا، ونعرف أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، هو من يشرف على عمليات قمع المظاهرات العراقية.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المساعدات العسكرية لقوات الأمن العراقية سيتم وقفها إذا ثبت قمع القوات للمتظاهرين، وسيتم فرض عقوبات على المسؤولين العراقيين حال ثبوت اتهامهم.