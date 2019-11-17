مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء ببغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر أمني عراقي، إن صاروخين سقطا في العاصمة بغداد، في نهر دجلة، وقرب ملعب مقابل المنطقة الخضراء.

وجاءت تعليقات المصدر العسكري في تصريحات لفضائية "السومرية نيوز".

وكان سُمع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد الأحد.

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