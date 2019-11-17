ألمانيا ..تصادم طائرتين على مدرج مطار فرانكفورت

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية مع طائرة أخرى بعد هبوطها على مدرج مطار فرانكفورت غربي ألمانيا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأحد.

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وأكدت الوكالة أن التصادم الذي وقع مساء أمس السبت لم يسفر عن أي

إصابات، موضحة أن الطائرة الأخرى التابعة للخطوط الجوية لناميبيا كانت تسير بسرعة محدودة.

وأضافت الوكالة أن ذيل الطائرة الكورية من طراز بوينج 777 وكذلك جناح طائرة خطوط ناميبيا تعرضا لتلفيات،

لافتة إلى أن الطائرة الكورية لم تستطع الإقلاع في رحلة العودة إلى سول إلا بعد 21 ساعة من موعدها المحدد على جدول الرحلات، وأشارت الوكالة إلى أنه تم توفير إمكان إقامة بفندق بالنسبة للركاب.

وأكدت شركة "فرابورت" المسئولة عن تشغيل مطار فرانكفورت وقوع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.