روسيا والصين يؤكدان على عدم التدخل في شؤون الدول

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الرئيسين الروسي والصيني أكدا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن موسكو وبكين متفقان أن أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لجميع
وتابع قائلاً "من غير المقبول أيضا فرض أي نظام أو قيم على دول أخرى"، مشيراً إلى أن هناك تفاهماً تاماً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج في هذا الشأن.
وكان الرئيسان الروسي والصيني قد عقدا اجتماعا على هامش قمة مجموعة "بريكس" التي استضافتها العاصمة البرازيلية "برازيليا"، خلال الفترة من 13-14 نوفمبر الجاري، وناقش الطرفان كافة أوجه العلاقات الثنائية، مع التركيز على المسائل التجارية والاقتصادية.
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
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