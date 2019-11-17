السفير الأمريكى الجديد لدى مصر يقدم أوراق اعتماده

قدم سفير الولايات المتحدة الجديد لدى مصر جوناثان كوهين اليوم الأحد صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية.
من جانبها أعلنت السفارة الامريكية بالقاهرة فى بيان لها اليوم أن السفير الجديد قد وصل فى وقت سابق إلى القاهرة لتولى مهام منصبه
، مضيفة أن السفير جوناثان كوهين.
كان قد أدى اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر الجارى.
و شغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابة في الفترة من أول يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.
كما شغل السفير كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في
وشغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.
والتحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتوالبوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.
وفي وقت سابق من حياته المهنية عمل كوهين منسقاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولًا اقتصاديًا في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.
وحصل السفيرچوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.
وأوضحت السفارة أن للسفير كوهين وزوجته ليديا كوهين ابنتين وقد نشأ في مدينه لاجونا بيتش بكاليفورنيا.
وبحسب السفارة.. يجيد السفير كوهين التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية، كما يهوى السفير كوهين ممارسة رياضة العدو والتزلج كما إنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.
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