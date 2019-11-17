السفير الأمريكى الجديد لدى مصر يقدم أوراق اعتماده

قدم سفير الولايات المتحدة الجديد لدى مصر جوناثان كوهين اليوم الأحد صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية.

من جانبها أعلنت السفارة الامريكية بالقاهرة فى بيان لها اليوم أن السفير الجديد قد وصل فى وقت سابق إلى القاهرة لتولى مهام منصبه

، مضيفة أن السفير جوناثان كوهين.

كان قد أدى اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر الجارى.

و شغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابة في الفترة من أول يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

كما شغل السفير كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في