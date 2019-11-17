زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب المغرب

ضرب زلزال بلغت قوته 5,3 درجة على مقياس ريختر إقليم "ميدلت" في المغرب، اليوم الأحد.

ونقلت مواقع إلكترونية مغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن الهزة حدد مركزها بجماعة "النزالة" في إقليم "ميدلت".

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وأضافت تقارير إخبارية أن هزات ارتدادية سجلت في "عدد من المدن المغربية، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ودقيقتين".

وسجلت هزة، بلغت قوتها 3.9 على سلم ريشتر، في نواحي العاصمة المغربية الرباط وفي مناطق تاهلة وفاس دون أن تخلف أي أضرار مادية أو بشرية.

كما شعر السكان بهزات خفيفة في أقاليم الرشيدية، ووجدة وبوعرفة، وتنغير وزاكورة، ومناطق تالسينت وبوذنيب.

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