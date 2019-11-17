كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الليبية: سنتخذ إجراءات تصعيدية حال عدم عودة الطائرة المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، مساء الأحد، أنها تمهل مطار مصراتة ساعات لإقلاع الطائرة المحتجزة إلى بنغازي، محذرة باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى للمجال الجوي بمطار مصراتة.

وقال حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، إن الحكومة تعلن إغلاق المجال الجوي لمطار مصراتة لكل الرحلات الجوية القادمة من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم، إلا بعد توقفها في مطار بنينا بنغازي لأخذ الإجراءات المعمول بها.

ودعا العريبي الجهات المختصة من الهيئة العامة للموصلات والنقل ومصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة تحمل مسؤوليتها تجاه عملية القرصنة التي تمت بمطار مصراتة.

وقال إن الحكومة المؤقتة تحمّل المسؤولية الكاملة المحلية والدولية للمسؤولين بمطار مصراتة تجاه هذا العمل غير القانوني.

Advertisements

وكانت سلطات مطار مصراتة، التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق الليبية، قد احتجزت في وقت سابق اليوم، الطائرة المدنية الوحيدة العاملة شرقي البلاد بعد هبوطها للصيانة.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية، في بيان، أن الطائرة التابعة لها في الإدارة العامة/ بنغازي (5ALAK ) تعرضت لعطل فني طارئ، وكان يتعين إصلاحها على وجه السرعة، قائلا: "لم نتمكن من إصلاحها بتونس وعلى الفور قمنا بكافة الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص ومحاولة إصلاح الطائرة بمطار بنينا ولكن لم نتمكن من توفير قطع الغيار اللازمة".

وتابع البيان أن حالة الطائرة لا تسمح بالانتظار، وكان من الضروري إيصالها لأقرب مطار لإصلاحها بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الإدارة الفنية بمطار طرابلس.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع إدارة طرابلس أن تقوم الطائرة برحلة بدون ركاب للقيام بصيانتها في مطار مصراتة.

ولفت أنه بعد أن تم إصلاح العطل من قبل مهندسي الشركة بمطار مصراتة، تم إيقاف الطائرة من قبل مسؤولي مطار مصراتة بعد أن كانت جاهزة للإقلاع.