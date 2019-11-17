كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الأحد، أن الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتلقت الأجهزة الأمنية الروسية بلاغا من شخص مجهول تحدث عن وجود تهديد انفجار في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو.

ويأتي ذلك بعد ورود بلاغات مماثلة حذرت من وجود قنابل في مدرستين وجامعة بيروغوف الروسية الوطنية للدراسات الطبية في موسكو.

وفحصت الجهات المعنية فحصت هذه المواقع، ولم يعثر فيها على أي مواد متفجرة.

ويذكر أن ذكر قائد قوات الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، يوري ستافيتسكي، في وقت سابق أن موسكو ستبني مركزا دوليا ثانيا لمكافحة الألغام في لاوس، بعد المركز الذي أطلقته في سوريا، ووفقا لستافيتسكي، فإن إجمالي عدد الطلعات القتالية التي قام بها وقت ذاك الطيران الأمريكي بلغ أكثر من 500 ألف طلعة تم خلالها إسقاط 260 مليون قنبلة، ويعتقد أن 25% من المدن في لاوس مليئة بالألغام.