كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: على الشعب الإيراني الفصل بين التظاهر وأعمال الشغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه من حق الشعب الإيراني الاحتجاج، لكن يجب الفصل بين التظاهر وأعمال الشغب.

وأكد روحاني، خلال كلمته مساء الأحد، أنه يجب عدم السماح بعدم الاستقرار في إيران.

وأشار إلى أنه أصدر الأوامر للجهات المعنية لدفع المساعدات المالية للمتضررين من رفع أسعار الوقود، يوم الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، باعتقال 40 شخصا في مدينة يزد على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وعمت الاحتجاجات عشرات المدن الإيرانية، ضد ارتفاع أسعار الوقود، فيما قتل 4 محتجين في منطقة المحمرة جنوب غرب البلاد، إثر اشتباكات مع الأمن. كما قتل محتج الجمعة في مدينة سرجان