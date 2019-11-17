كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: قطع طهران الانترنت يؤكد خوفه من شعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قطع نظام طهران للإنترنت في جميع أنحاء البلاد يدل على خوفه من الشعب الإيراني.

وأوضحت مورجان أورتاغوس، أن الشعب الإيراني يدرك أن النظام يحصل على مليارات الدولارات بموجب الاتفاق النووي، ولكنه وجهها إلى أذرعه في الشرق الأوسط.

وأضافت، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة الإيرانية تضع مساعيها التوسعية في المنطقة قبل مصالح شعبها، مشيرةً إلى أن الشعب الإيراني أصبح صوته مسموعا.



وتابعت أن: "شعوب إيران والعراق ولبنان وفنزويلا تطالب بفرص اقتصادية ومحاربة الفساد".

وكشفت خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية، إن خدمات الانترنت انقطعت عن جميع أنحاء إيران، مساء السبت، تزامنا مع المظاهرات التي تعم البلاد.

وأشارت الشبكة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن الانقطاع اعتبارا من الساعة 1845 بالتوقيت المحلي يوم السبت (1515 بتوقيت جرينتش)، حيث انخفض الاتصال إلى 7% فقط من المستويات العادية.

يُذكر أن مجموعة نتبلوكس هي من منظمات المجتمع المدني وتتعامل مع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني.

وتعاني إيران من مظاهرات عارمة وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين.