المحتجون في مدينة شيراز الإيرانية يدعون المواطنين للانضمام إلى المظاهرات

أفادت مصادر إيرانية معارضة، بأن المحتجون في مدينة شيراز يدعون المواطنين للانضمام بشكل واسع إلى المظاهرات.

وقام المحتجين بتعطيل حركة السير من قبل عدد كبير من السيارات، بعد وقوفها وسط الطريق السريع في طهران.

وعمت الاحتجاجات عشرات المدن الإيرانية، ضد ارتفاع أسعار الوقود، فيما قتل 4 محتجين في منطقة المحمرة جنوب غرب البلاد، إثر اشتباكات مع الأمن. كما قتل محتج الجمعة في مدينة سرجان

وقال حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي: "للأسف قتل شخص"، مؤكداً أنه "مدني". وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا". وأضاف أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح خلال التظاهرات.

وامتدت التظاهرات المنددة برفع سعر الوقود إلى 53 مدينة إيرانية، حيث عمد عدد من المحتجين، في طهران، إلى قطع "أوتوستراد همت"، و"أوتوستراد حكيم" عبر إطفاء محركات السيارات، بغية الاحتجاج على رفع أسعار الوقود.

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كما أغلقوا "أوتوستراد إمام علي" أحد أکبر الطرق الرئیسیة في العاصمة.

وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين لتفريقهم في مدينة بوشهر جنوب إيران.

كذلك، شهدت مناطق شيراز، وسلطان آباد، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، إغلاقاً للطرق، حيث عمد بعض المحتجين إلى إحراق الإطارات.

وشهدت مدينة المحمرة، جنوب غرب إيران (ذات أغلبية العربية) اشتباكات بين الأمن والمجتجين، وسط أنباء عن سقوط قتلى.