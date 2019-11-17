كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية تكشف خطة "الملكة إليزابيث" للهروب حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ذا إكسبريس" البريطانية، لأول مرة، خطة الملكة إليزابيث الثانية والعائلة الملكية في المملكة المتحدة؛ للهروب من إنجلترا حال نشوب الحرب العالمية الثالثة.

وقالت الصحيفة: "أظهرت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، أن الصراع النووي كان أكثر من مجرد احتمال، وأنه كان من الضروري حماية الملكة بأي ثمن في حالة محو مجلس الوزراء".

وأضافت: تم وضع خطة الطوارئ المعروفة باسم "العملية الصريحة" لإجلاء صاحبة الجلالة والأمير فيليب وغيرهما من الأعضاء المباشرين في العائلة المالكة، إذا شن الاتحاد السوفيتي ضربة نووية على بريطانيا.

وفي عام 2010، حصل البروفيسور "بيتر هينيسي" على نسخة من الوثيقة المصنفة سابقًا، والتي توضح بالتفصيل كيف تختبئ الملكة في البحيرات على طول ساحل شمال غرب اسكتلندا، بينما ينتشر وزراء كبار آخرون في مجموعة متنوعة من المواقع السرية لتشكيل حكومة جديدة.

متحدثًا في نفس العام، قال "بيتر" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "يجب أن تبقى الملكة منفصلة لأن الملكة هي الوحيدة التي يمكنها تعيين رئيس للوزراء".

وناقشت الوثائق أيضًا استخدام اليخت الملكي البريطاني، من أجل تحريك الملكة بطريقة خلسة.

وأضاف: "الفكرة تكمن في البحيرات البحرية في الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا، وتتحرك الملكة ليلا من واحدة إلى أخرى، لأن الجبال ستوقف وصول الرادار السوفيتي إليها".

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وتابع: "وزير الداخلية سيكون معها حتى يجتمع مجلس الملكة مع وزير الملكة الخاص ودوق إدنبرة لتعيين الحكومة الجديدة من بين الأنقاض".

وكان الوزراء قد خططوا في الأصل لتنسيق استجابة الحكومة من مخبأ يطلق عليه اسم "الباب الدوار"، تحت Box Hill، بالقرب من Bath، وفقًا للملفات.

ومع ذلك، قال البروفيسور هينيسي: إنه "تم العثور على ملحق البحرية الروسية بالقرب من الموقع".

خلال فترة الأزمات، سيتم تشكيل قوة الواجبات الملكية، والتي تتكون من حوالي 1300 ضابط، ومجهزة بالسيارات المدرعة، وسيارة طبية، ومركبات الاتصالات وغيرها من الدعم.

وستكون هذه الخدمة محمولة بالكامل ذاتية الدعم لمدة سبعة أيام، ويمكن تقسيمها إلى أربع وحدات أصغر؛ لتوزيع الأعضاء في جميع أنحاء البلاد.

في السابق، تم الكشف عن كيف أن العائلة المالكة كانت لديها أيضًا خطة خلال الحرب العالمية الثانية أيضًا.