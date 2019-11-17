كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 17/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تراجعت الأزمة السياسية في لبنان اليوم الأحد بعد أن أدى انسحاب مرشح بارز لمنصب رئيس الوزراء إلى تضييق فرص تشكيل الحكومة اللازمة لسن إصلاحات عاجلة.

Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تعتقل نحو ألف متظاهر