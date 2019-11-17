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زار الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، أول أمس الجمعة، مؤسسة منى للأطفال الصم، بعدما دشن تحدي تقديم مقطع من أغنيته الأخيرة، “خلوها تهضر” عبر لغة الإشارة.
وقرر الدوزي زيارة مدرسة الأطفال الصم، بعدما توصل بمقطع فيديو من طرف أستاذة تشتغل في المؤسسة، يظهر من خلاله الأطفال يقدمون الأغنية بلغتهم، كما طلب في التحدي، الذي أطلقه.
وأمضى الدوزي لحظات مميزة وسط الأطفال الصم، وقدم إليهم عددا من الهدايا، وقالب حلوى، كما أدى رفقتهم مقطعا من الأغنية بلغة الإشارة.
وطلب الدوزي، سابقا، من جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” إنجاز فيديو لغناء مقطع من أغنيته بلغة الإشارة، تكريما منهم للصم، والبكم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاقه تحدي “تكريمهم”.. الدوزي يفاجئ أطفال مدرسة خاصة بالصم – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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