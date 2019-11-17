ولي عهد أبوظبي يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني

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العين الإخباريةالأحد 2019/11/17 07:59 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سلطنة عمان وشعبها بالعيد الوطني الـ49.
وفي تغريدة على "توتير" قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد: "نبارك لأهلنا في السلطنة اليوم الوطني الـ49 لعمان السلام والمحبة والحضارة والتاريخ".
وأضاف "مسيرة أمجاد وإنجازات مباركة في ظل قائدها وباني نهضتها السلطان قابوس.. تمنياتنا لعمان الشقيقة دوام التقدم والرفعة".
وتحتفي سلطنة عمان، غدا الإثنين، بالذكرى الـ49 ليومها الوطني، وسط الإنجازات التي تمت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد.
وقبل 49 عاما وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970 بإقامة الدولة العصرية، فأنجز ما وعد بحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل.
ونعمت عُمان خلال السنوات الماضية بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت المجالات كافة، وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة.
وتشارك الإمارات سلطنة عمان احتفالاتها بيومها الوطني في مشهد يعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
علاقات البلدين شهدت خلال العقود الـ5 الماضية نموا سريعا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وتعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
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