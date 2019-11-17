شكرا لقرائتكم ليبيا.. "الوفاق" تحتجز طائرة بمصراتة وتمنع عودتها لبنغازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منعت جهات أمنية بمطار مصراتة طائرة الخطوط الليبية من العودة لمطار بنينا ببنغازي، وتعد الطائرة المحتجزة هي الوحيدة العاملة على كافة سكان المنطقة الشرقية.

وأفاد مراسل "العربية" أن قرار منع عودة الطائرة أصدر من مساعد مدير مطار مصراتة. فيما تتواصل مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا مع نظيرتها في حكومة الوفاق بطرابلس لبحث عودة الطائرة.

وألغيت جميع الرحلات المتوجهة إلى عمّان والإسكندرية والسودان والسعودية من مطار مصراتة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الليبية، اعتبارا من ليل الخميس الماضية وحتى إشعار آخر، وذلك ردا على قرار سلطات شرق ليبيا فرض هبوط الطائرات بمطار بنينا بمدينة ببنغازي.

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وقالت سلطات المطار الواقع غرب ليبيا، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، ووجهته إلى المسافرين، إنه تم إيقاف الرحلات المتجهة إلى عمان والإسكندرية والسودان والسعودية اعتبارا من الليلة حتى يتم إيجاد حلول بديلة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما اعترضت سلطات شرق ليبيا، الخميس، طائرة متجهة إلى عمان وأجبرتها على الهبوط في مطار بنينا بمدينة بنغازي للقيام بالفحص الأمني، وذلك مباشرة بعد إقلاعها من مطار مصراتة غرب البلاد، تنفيذا لقرار مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، الذي يقضي بإعادة هبوط كل الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة الخاضعين لسلطة حكومة الوفاق، والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية بمطار بنينا، لإتمام الإجراءات الأمنية.

وندّدت وزارة النقل في حكومة الوفاق، بإجبار الطائرة التي كانت تقل 105 ركاب على الهبوط وتفتيشها، ووصفت هذا التصرف بأنه "غير مهني ويتنافى مع شروط وقوانين الطيران المدني الدولي"، مضيفة أن توقفها تسبّب في تأخيرها ومعاناة الركاب ومعظمهم مرضى ومسنون يسعون للعلاج في الخارج.