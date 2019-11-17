أعلن "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" أنه "تفبرك بعض الجهات عبر بعض المواقع صوراً وأخباراً ملفقة تستهدف الحزب وترمي إلى تشويه صورته واتهامه زوراً بما لا يقوم به وآخرها توزيع هذه صورة مفبركة لبطاقات مرور".

وفي بيان له، نفى الحزب التقدمي الإشتراكي "نفياً قاطعاً كل هذه الأكاذيب والاتهامات الباطلة، فاقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحزب التقدمي ينفي إصدار بطاقة مرور: تتمة لحملات الأكاذيب والأضاليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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