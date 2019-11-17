أكّد المحامي ناضر كسبار، في تصريح تلفزيوني، بعد إعلان فوز المرشح المستقل ملحم خلف بمركز نقيب المحامين في بيروت، "أننا سنكون الى جانب النقيب الجديد وسنسانده"، مشددًا على أنه "يجب أن نكون نموذجًا لباقي المؤسسات في الدولة".
وفاز خلف بـ 2341 صوتاً، مقابل نيل المرشح المدعوم من الأحزاب السياسية ناضر كسبار 1523 صوتاً.
وكان قد فاز كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم في عضوية نقابة المحامين في بيروت. وجاءت النتائج على الشكل التالي: ملحم خلف 2062، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681 وابراهيم مسلم 1480.
كانت هذه تفاصيل خبر ناضر كسبار: سنكون الى جانب النقيب الجديد ونسانده ويجب أن نكون نموذجًا لباقي المؤسسات في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.