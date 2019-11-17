وهاب: مشكلتنا ليست أي شخص أفضل لرئاسة الحكومة بل من يحمل مشروعاً لإنقاذنا

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ليست مشكلتنا أي شخص أفضل ل​رئاسة الحكومة​ بل مشكلتنا من يحمل مشروعاً لإنقاذنا من الإنهيار الذي دخلناه".

وأضاف: "من منكم على قدر مشكلة لبنان اليوم فليتقدم، فهل من يجرؤ؟ ليست المشكلة الحريري الصفدي البزري، المشكلة من يملك الحل ومن يجرؤ من لديه أفكاراً ثورية للحل؟".