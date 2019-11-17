أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ليست مشكلتنا أي شخص أفضل لرئاسة الحكومة بل مشكلتنا من يحمل مشروعاً لإنقاذنا من الإنهيار الذي دخلناه".
وأضاف: "من منكم على قدر مشكلة لبنان اليوم فليتقدم، فهل من يجرؤ؟ ليست المشكلة الحريري الصفدي البزري، المشكلة من يملك الحل ومن يجرؤ من لديه أفكاراً ثورية للحل؟".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مشكلتنا ليست أي شخص أفضل لرئاسة الحكومة بل من يحمل مشروعاً لإنقاذنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.