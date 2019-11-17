أبناء الإقليم أطلقوا صرخة احتجاج باعتصام أمام معمل الجية الحراري

أطلق شبان وشابات وأطفال ​إقليم الخروب​ صرخة، من أمام مدخل معمل ​الجية​ الحراري، تحت شعار "بحقلنا نتنفس هوا نظيف"، من جراء تنشقهم "اليومي لسموم ودخان معمل الجية الحراري على مدى 24 ساعة من دون إنقطاع من بداية الستينات، تاريخ بدء تشغيل المعمل على الفيول السام".

ووضع المحتجون على وجوههم الكمامات خشية تنشق السموم، وتخلل الإعتصام ترويقة على الأرض، بمشاركة رئيس ​بلدية برجا​ ريمون حمية وأعضاء من المجلس البلدي، رئيس النادي الثقافي الإجتماعي في برجا حسن كحول، مختار الجية ابراهيم الحاج، إمام مسجد برجا الكبير الشيخ جمال بشاشة وحشد من الشبان والشابات، الذين رفعوا مع أطفالهم ​اللافتات​ التي تضمنت "بدنا نتنفس هوا نظيف" و"ولادنا لازم يكبرو من دون سرطان"، فيما كان ​العلم اللبناني​ الحاضر الأبرز.

وختم المعتصمون تحركهم مرددين كلمة "ثورة"، فيما كانت مكبرات الصوت تطلق الأناشيد والأغاني الثورية، ثم احتفل الجميع بمرور ثلاثين يوما على انطلاق ​الثورة​، عبر إحضار قالب حلوى وضع عليه العلم اللبناني، وكتب عليه "مشوار طويل".

