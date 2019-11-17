البزري: انتخابات المحامين عكست حقيقة الرأي العام اللبناني وكانت مرآة صادقة له

توجّه رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري بالتهنئة لـ "محامي لبنان على اختيارهم ملحم خلف نقيبًا جديدًا لهم وهو الشخصية المعروفة بباعها الطويل في العمل المؤسساتي والأهلي"، معتبراً أن "هذه الانتخابات عكست حقيقة الرأي العام اللبناني وكانت مرآة صادقة له، حيث تمكن اللبنانيون ومن خلال المحامين أن يهزموا ائتلاف قوى السلطة التي تضافرت في ما بينها رغم إختلافاتها".
واعتبر البزري أن "الرأي العام قال كلمته من خلال نقابة المحامين، وعلى أحزاب السلطة أن تُراجع حساباتها، كما أن على كل مواطن أن يشعر بقوته وقدرته على التغيير نحو الأفضل".
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