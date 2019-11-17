البزري: انتخابات المحامين عكست حقيقة الرأي العام اللبناني وكانت مرآة صادقة له

توجّه رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ بالتهنئة لـ "محامي ​لبنان​ على اختيارهم ​ملحم خلف​ نقيبًا جديدًا لهم وهو الشخصية المعروفة بباعها الطويل في العمل المؤسساتي والأهلي"، معتبراً أن "هذه ​الانتخابات​ عكست حقيقة الرأي العام اللبناني وكانت مرآة صادقة له، حيث تمكن ​اللبنانيون​ ومن خلال المحامين أن يهزموا ائتلاف قوى ​السلطة​ التي تضافرت في ما بينها رغم إختلافاتها".

واعتبر البزري أن "الرأي العام قال كلمته من خلال ​نقابة المحامين​، وعلى أحزاب السلطة أن تُراجع حساباتها، كما أن على كل مواطن أن يشعر بقوته وقدرته على التغيير نحو الأفضل".

