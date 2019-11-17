النشرة: الجيش يداهم خاطفي سعد الله الأسعد ويلقي القبض على احدهم ويستعيد السيارة

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأنه "لاحقت قوة من الجيش الخاطفين الذين عمدوا على إختطاف المواطن سعدالله أسعد الأسعد من بلدة الغزيلة العكارية حيث القت القبض على واحد منهم وإستعادة السيارة بينما تمكن اثنان من الفرار وذلك في منطقة وادي فيسان".
وكانوا قد اقدموا على إعتراض الطريق في بلدة الكويخات العكارية (طريق حلبا القبيات) في الساعة الثانية بعد منتصف الليل للشاب سعدالله أسعد الأسعد وذلك عبر إنتحالهم صفة عسكرية تابعة لمدرية المخابرات وأرغموه على التوقف بقوة السلاح وقاموا بإختطافه وسرقة سيارته من نوع فولزفاغن توغن كحلي اللون وأغراضه الشخصية (أوراق ثبوتية هاتف وكمبيوتر محمول ومبلغ من المال) وقد أطلقوا سراحه مكبلاً يداه للخلف في أعالي جرود مشمش على طريق الهرمل بعد أن قاموا بضربه وتهديده بالسلاح.
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