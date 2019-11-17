النشرة: اسما وليد علم الدين وابراهيم منيمنة عادا إلى الواجهة كمرشحين لرئاسة الحكومة

أفادت مصادر "النشرة" بأنه بعد أن كان اسم الوزير السابق ​محمد الصفدي​ هو الأبرز لرئاسة الحكومة المقبلة، في الأيام الماضية، عاد اسما كل من ​وليد علم الدين​ و​ابراهيم منيمنة​ ليتصدرا الواجهة، بعد أن طلب الصفدي سحب اسمه.

وأشارت المصادر إلى أن علم الدين ومنيمنة يتم التعامل معهما على أساس أنهما من التكنوقراط.

تجدر الإشارة إلى أن منيمنة هو مهندس معماري ومصمم مدني، وكان رئيساً للائحة "بيروت مدينتي" التي خاضت غمار الانتخابات البلدية في بيروت في الانتخابات السابقة، في حين أن علم الدين هو مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للشؤون الاقتصادية، وشغل سابقاً منصب رئاسة لجنة الرقابة على المصارف.