روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب. الاعتراض هو من حق الناس وأمر منفصل عن أعمال الشغب"، كاشفًا عن "أنني أصدرت توجيهات بدفع مساعدات مالية للمتضررين من رفع البنزين بدءًا من يوم غد الإثنين".

وحذّر روحاني قائلًا إنه لا يجب السماح بزعزعة استقرار إيران"، مشددًا على "أننا لو لم نرفع سعر البنزين لعادت إيران لاستيراده خلال عامين. مبيعاتنا للنفط تواجه قيوداً كما لا يمكننا رفع الضرائب بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد".