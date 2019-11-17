ترامب يجري فحوصا طبية سنوية بمستشفى عسكري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عامًا، مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن بعد ظهر أمس السبت، لإجراء فحوص طبية. وتعود آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب إلى فبراير الماضي، لكنّ الرئيس قرر بحسب البيت الأبيض أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني جريشام، إن الرئيس "يترقب أن يكون العام 2020 حافلا جدا، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد".

وإثر انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض أعلن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتّع "بصحّة جيّدة جداً"، وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره في ذلك الوقت البيت الأبيض: "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بصحّة جيدّة جدّاً وأتوقّع أن يظلّ كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك".

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي ليس ملزماً أن يخضع لفحوص طبية ولا أن ينشر نتائجها. لكنّ هذا الأمر أصبح تقليدا.