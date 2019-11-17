شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على رسوم التظلم من لجان مبانى التراث بواقع ألفى جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وتحدد المادة رسوم التظلم من قرارات لجان الحصر على مستوي الجمهورية حيث أقر المجلس ألفي جنيه كرسم للتظلم ، ونصت المـادة الخامسة/ فقرة أولى كما وافق عليها البرلمان : يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
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