شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يشكر وفد جنيف وعمر مروان: عبرتم عما يدور فى الواقع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالشكر للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، رئيس الوفد المصرى فى جنيف، لاستعراض الدور الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف.

وقال عبد العال: "باسمى وباسم جميع النواب أتقدم لك ولكل فريق العمل الذى كان له دور كبير فى إخراج هذا التقرير وما قاموا به أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لقد أبليتم بلاءً حسنا وعبرتم بكل إخلاص عما يدور فى الواقع المصرى من تقدم ملموس شهد به الجميع فى كل نواحى حقوق الإنسان".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، حيث ألقى المستشار عمر مروان بيانا هاما عن تقرير مصر بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.