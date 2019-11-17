"عبد العال" يشكر وفد جنيف وعمر مروان: عبرتم عما يدور فى الواقع المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال عبد العال: "باسمى وباسم جميع النواب أتقدم لك ولكل فريق العمل الذى كان له دور كبير فى إخراج هذا التقرير وما قاموا به أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لقد أبليتم بلاءً حسنا وعبرتم بكل إخلاص عما يدور فى الواقع المصرى من تقدم ملموس شهد به الجميع فى كل نواحى حقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، حيث ألقى المستشار عمر مروان بيانا هاما عن تقرير مصر بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.
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