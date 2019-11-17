شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان يبدى ملاحظات على برنامج الحكومة بشأن قرض تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة التقرير السنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، تحفظه على ما يتعلق بما جاء بالتقرير بخصوص توفير مبلغ 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد.

وأشار سالم إلى أن الحكومة فشلت فى الاستفادة الكاملة وتحقيق الغرض والهدف من هذه القروض، وضرب مثلا بذلك بقرض تنمية محافظتى سوهاج وقنا الذى حصلت علية الحكومة بمبلغ 500 مليون دولار لتنمية هذه المحافظات، إلا أنه رغم انقضاء نصف مدة القرض لم يتم البدء فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية المقرر تنفيذها من القرض وأهمها مدينة الأثاث بطهطا.

وتابع سالم: "وقام كل مسؤل فى الحكومة بإلقاء المسؤلية على الآخر، حيث أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية أن التمويل ظل بوزارة الصناعة لمدة سنة ولم يسند الأمر للهيئة إلا فى نهاية 2018 فقط، كما أكد أن اللجنة التنسيقية للقرض لم تنتهى من إعداد الدراسات حتى تتمكن الهيئة من بدء التنفيذ للتكتلات الاقتصادية".

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وأوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بسرعة تصحيح الأوضاع والاستفادة من هذا القرض وتحقيق الغرض منه.