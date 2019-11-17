شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قانون تنظيم هدم المبانى التراثية من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على مشروع قانون الحكومة رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، من حيث المبدأ.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن القانون أعطى للملكية الخاصة حقهم بشكل عادل، بتقليل قيمة التظلم، والحفاظ على المبانى التراثية من ناحية أخرى، منوهاً، :"هذه الموضوعات كانت مصدر من مصادر الفساد، فيه ناس استخدمت هذا المشروع للثراء الفاحش، بعض اللجان اللى بتنزل بتستخدم هذا الأمر وسيلة للتربح، وعندى بالمستندات".

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وقال النائب محمد سليم، إن مبنى محكمة كوم أمبو، لا تليق بقاض أو حتى متهم، متابعاً، : "مفيش حد عنده ذرة حكمة فى اتخاذ القرار، فين الناس اللى بتاخد قرار وجريئة فى اتخاذ القرار"، فيما قال النائب سعيد طعيمة، إن كثير من المبانى التراثية التى يمتلكها مواطنين، تسكنها البوم والحشرات.