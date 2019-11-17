شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نقدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية فى البرلمان ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على تعاون الوزارة بصورة كاملة مع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم فى عمل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة، لعرض جهود وسياسات الوزارة وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون، وذلك عن الفترة التى تولى فيها الوزارة، والرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة.

فيما أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالجهود التى يقوم بها وزير التنمية المحلية، قائلاً:"عدى علينا 3 حركات للمحافظين و4 وزراء تنمية محلية، وبالمقارنة بما سبق من وزراء التنمية المحلية هناك جهد كبير جداً يقوم به اللواء محمود شعراوى يستوجب الدعم والتحية عليه ".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن العلاقة بين الوزارة والوزير واللجنة جيدة ومتوازنة .

ومن المقرر أن يعرض وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات الي تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومنظومة المخلفات الصلبة والنظافة والخطة الاستثمارية وتوفير فرص عمل وصندوق التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج .

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اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور وزير التنمية المحلية



اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية



اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية



لجنة الإدارة المحلية



وزير التنمية المحلية داخل البرلمان



وزير التنمية المحلية والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية