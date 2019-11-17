شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: الدوحة مولت أنشطة الإرهاب والتطرف بــ550 مليار دولار خلال 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح موقع قطريليكس ممارسات تنظيم الحمدين فى دعم الإرهاب والتطرف لافتا إلى أن تنظيم الحمدين أنفق على أنشطة الإرهاب على مدار العشرين سنة الماضية أكثر من 550 مليار دولار.

وقال قطريليكس، إن أموال تميم بن حمد تم استغلالها في تغذية أنشطة جماعة الإخوان في مختلف الدول العربية وعلى رأسها مصر حيث تم استثمارها من أجل نشر الكراهية والإرهاب والعنف في عدد كبير من الدول العربية وعلى رأسها كانت مصر ولكنها نجت من ذلك المخطط فيما أصاب المخطط كلاً من العراق وليبيا واليمن وسوريا.

وأشار قطريليكس، إلى أن تنظيم الحمدين مد تنظيم القاعدة وداعش بالعديد من المزايا الخاصة بالأموال التي لا حصر لها، وتوفير إقامات لقادة تلك العناصر في الدوحة واستضافتهم عبر شاشة قناة الجزيرة التي تحصل على أوامر مباشرة من الديوان الأميري لدعم الإرهاب في الدول العربية.