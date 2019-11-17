شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم هدم المبانى والان مع تفاصيل الخبر
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف منها:
- زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت.
- زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.
- تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها.
كما يهدف إلى السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعمارية.
وتضمن مشروع القانون تنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعى فى تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك.
كما تضمن مشروع القانون، تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
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