شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعرض خطة عمل الوزارة أمام "محلية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
ومن المقرر أن يعرض الوزير محمود شعراوي ، خلال الاجتماع جهود وسياسات الوزارة وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وذلك عن الفترة التي تولي فيها الوزارة ، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة.
كما سيعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التي تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومنظومة المخلفات الصلبة والنظافة والخطة الاستثمارية وتوفير فرص عمل وصندوق التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج .
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