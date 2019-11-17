لجنة الشكاوى بالبرلمان تناقش طلبات بإنشاء وإحلال وتجديد بعض المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، ناقشت خلاله عدد من الاقتراحات برغبة المتعلقة بمنظومة التعليم وإنشاء وإحلال وتجديد المدارس، وشهدت الاجتماع الموافقة على بعضها وتأجيل البعض الآخر لمزيد من الدراسة. وشهدت الاجتماع مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة النظر في استبعاد أعضاء هيئة التدريس من خريجي شعبة اللغات والبرامج الخاصة بكلية التجارة جامعة حلوان، من التدريس في البرامج الخاصة لقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بالكلية. Advertisements كما ناقشت اللجنة اقتراح برغبة مقدم بشأن إنشاء عدد من المدارس بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح برغبة بشأن توسعة مدرسة المنيل الابتدائية بمركز طلخا – محافظة الدقهلية، واقتراح برغبة بشأن استكمال مشروعات إحلال وتجديد معظم مدارس مركز طما – محافظة سوهاج، واقتراح برغبة بشأن إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة الزراعي بقرية العوامية – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج، واقتراح بشأن التوسع في إنشاء مدارس النيل بمدينة بنها – محافظة القليوبية.

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