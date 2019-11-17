شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: حقوق الإنسان فى تقدم كبير ومصر نفذت كل التوصيات الدولية بشأن السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد حقوق الإنسان مجموعه من الحقوق يتمتع بها الانسان سواء حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وأن حقوق الإنسان لا تقف عند الحرية كما يختصرها البعض.

وأضاف الهضيبى، أن الغرب يتبنى حقوق الإنسان بشكل ظاهرى ويتخذها ذريعة للتدخل فى شئون الدول النامية وليس دفاعا عن تلك الحقوق لانها ليست منحة تضعها الحكومات أو تمنعها ولكنها حق أصيل للمواطن.

وقال المتحدث باسم حزب الوفد، إن آلية استعراض حقوق الإنسان التى تمت فى جينيف ماهى إلا آلية دورية تتم كل أربع سنوات وقد أعلنت مصر فى المؤتمر أنها نفذت 92% من التوصيات التى طلبها مجلس حقوق الإنسان بجينيف، لافتا إلى أت الدولة يجب أن تحترم حقوق الإنسان لأن احترام حقوق الإنسان مقدمة للتقدم والتطور الصناعى والتكنولوجى والسياسي.

ولفت الهضيبى، إلى أن هناك تقدما كبيرا فى حقوق الإنسان فى المرحلة الأخيرة فالتعذيب فى السجون أصبحت حالات فردية وكذلك نزاه الانتخابات وشفافيتها وخلوها من أى تزوير، موضحًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يستقبل الشكاوى ويعيد توجيهها إلى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص خاصة وزارة الداخلية.