رسميا.. الكشف عن توقيت نهائي كأس العرش

حددت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأحد، بشكل رسمي توقيت المباراة النهائية لكأس العرش، والتي ستجمع بين فريق حسنية أگادير والاتحاد البيضاوي.

وتنطلق المباراة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، غدا الاثنين، وذلك على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، الذي تم اختياره في وقت سابق لاحتضان هذا النهائي.

وتأهل الفريق السوسي إلى المباراة النهائية، عقِب تخطيه في المربع الذهبي المغرب التطواني، بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي احتضنتها أرضية الملعب الكبير بمراكش.

أما “الطاس”، فبلغ المشهد الختامي للكأس الفضية، بعد فوزه في لقاء النصف على الدفاع الحسني الجديدي، بهدف نظيف، بعد التمديد، بملعب ابن بطوطة بطنجة.

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ويلعب حسنية أگادير للمرة الثالثة في تاريخه نهائي الكأس، بينما يخوض الفريق البيضاوي لأول مرة في التاريخ، المباراة النهائية للكأس الفضية.

ولم يسبق للفريقين الظفر بكأس العرش في تاريخهما، علما أن الحسنية يمثل أندية القسم الأول للبطولة الاحترافية، بينما يحمل “الطاس” مشعل فرق القسم الثاني.