حديث عمدة الرباط عن “البلطجة” يغضب مستشارين بالمجلس

أثار عمدة العاصمة الرباط، محمد الصديقي، غضب مكونات داخل المجلس، بسبب حديثه عن “البلطجة” التي تعرفها دورات المجلس وتعرضه للاعتداء داخل جلسة رسمية.

وفي الوقت الذي قال عمدة العاصمة محمد صديقي، في حوار له مع يومية “أخبار اليوم” أنه تعرض للعنف والضرب في دورة رسمية، اتهم مصطفى جياف، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس العاصمة، العمدة بالكذب، حيث قال في تصريح لـ”اليوم 24″ إن العنف له أركانه وهي الفعل المادي والضرر والعلاقة السببية، وهو ما لم يتحقق في واقعة عمدة الرباط، حسب قوله.

وبخصوص حديث عمدة الرباط عن الإنجازات التي حققتها الجماعة خلال فترة رئاسته، من زيادات للمساحات الخضراء وطرق مدارية ومسابح، اعتبر جياف أن العمدة ينسب لمجلسه مشاريع ليست له، وهي المشاريع التي يقول جياف إنه تم التوقيع عليها سنة 2014 قبل وصول هذا المجلس، وهي مشاريع ضمن برنامج ملكي، يقول المستشار أنه لا يجوز للمجلس أن ينسبها لنفسه.

جياف رفض في ذات التصريح الاعتراف بحالات العنف و”البلطجة” التي نفذها مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس العاصمة الرباط، وكال اتهامات لفريق العدالة والتنمية بالتعنيف، متهما إياهم بافتعال العرقلة لعدم تمرير ميزانية الجماعة.