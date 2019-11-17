سيدة تتعرض للإهانة بسبب ارتدائها الحجاب في أمريكا وطفلتها تصاب بالذعر

في حادث، آثار الجدل في أمريكا؛ تعرضت سيدة مسلمة ترتدي الحجاب، إلى الإهانة، والإذلال من طرف أحد حراس الأمن في مركز “بيبسي”، في مدينة دنفر الأمريكية.

الحادث، وقع قبل أيام، في أحد مراكز “بيبسي”، حينما كانت سيدة مسلمة تهم بالولوج إلى المركز المذكور من أجل مشاهدة طفلتها، وهي تقدم نشيدا لأحد فرق كرة القدم في الدوري الأمريكي، وذلك رفقة زملائها.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن حارس الأمن منع السيدة المسلمة من دخول المركز، بحجة ارتدائها الحجاب، ما أثار ذهول آباء، وأولياء التلاميذ، الذين كانوا يرافقونها.

وبسبب الشد، والجذب بين حارس الأمن، والسيدة المسلمة، التي أصرت على الدخول إلى المركز المذكور، بهدف مشاهدة طفلتها، وهي تشارك في العرض المدرسي، أصيبت هذه الأخيرة بذعر، وخوف على سلامة والدتها.

وأثار الحادث رد فعل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي استنكر الواقعة واعتبرها تمييزا في حق المسلمات، اللواتي يرتدين الحجاب.