خنيفرة.. كلاب تنهش جثة رضيعة متخلى عنها وسط النفايات

عثر مواطنون، ليلة أمس السبت، على جثة رضيعة مرمية في منطقة مهجورة، متخلى عنها وسط النفايات بالقرب من واد أم الربيع ضواحي مدينة خنيفرة.

ووفق مصادر محلية، فإنه تم العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة، ومبتورة الرجلين، والأيادي، وعليها آثار عنف، إذ يرجح أنه تم التخلص منها مباشرة بعد الولادة بهذه الطريقة البشعة.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض المارة وجدوا بعض الكلاب الضالة تنهش في جثة الرضيعة، قبل أن يتم إخبار السلطات، والمصالح الأمنية، التي حلت في عين المكان فور علمها بالخبر .

ونقلت جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في خنيفرة، فيما تم فتح تحقيق في الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.