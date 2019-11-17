الملك سلمان وولي عهده يراسلان الملك محمد السادس

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الملك محمد السادس اليوم الأحد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد بعث “الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده”.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق أطراد التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، “برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده”، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.