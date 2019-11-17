ميدلت.. تشققات في الجدران وذعر وسط السكان بسبب هزة أرضية-صور

خلفت الهزة الأرضية التي ضربت مدينة مدليت وعدد من مدن مغربية، حالة من الهلع والذعر وسط السكان.

وتناقل نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، صورا توثق لمخلفات الهزة الأرضية في مدينة ميدلت، حيث بلغت قوة الهزة الارضية التي ضربت المدينة، 5.3 درجات على سلم ريشتر، بحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للجيوفيزياء هذا الصباح.

ووثقت الصور التي تم تداولها بشكل واسع من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حجم التشققات التي تسببتها الهزة الارضية، في جدران بعض المنازل، سواء في مدينة ميدلت أو في بعض القرى المجاورة لها، فضلا عن خسائر مادية وصفت ب”الطفيفة”.

وتداول النشطاء أيضا، صورا توثق لحظات خروج السكان من منازلهم بعد استشعارهم بقوة الزلزال.

Advertisements

ويشار إلى أن المعهد الوطني للجيوفيزياء، قد أعلن، صباح اليوم، أن هزة أرضية بقوة 3ر5 درجات على سلم ريشتر سجلت، ضربت إقليم ميدلت .

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة النزالة (إقليم ميدلت)، وقعت عند الساعة 09 و39 دقيقة و7 ثوان