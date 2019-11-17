المغاربة يتفوقون في “ذا فويس”..4/4 في أولى حلقات العروض المباشرة

تمكن جميع المغاربة، المشاركين في منافسات برنامج “ذا فويس” في الحلقة الأولى من عروضه النهائية، من كسب ثقة المدربين، والتأهل إلى المرحلة الموالية.

وتأهل في حلقة، أمس السبت، جميع المغاربة، الذين تنافسوا في عروض مختلف فرق أعضاء لجنة التحكيم، من دون استثناء، ويبلغ عددهم 4.

وتأهل الفنان مراد الأسمر عن فريق سميرة سعيد، وحفيظة فالكو عن فريق محمد حماقي، ورباب ناجد عن فريق أحلام، ثم دعاء لحياوي عن فريق راغب علامة.

وبتأهل المشاركين المغاربة الـ4 للمرحلة الموالية تقوت حظوظ المغرب في كسب لقب “ذا فويس” في نسخته الخامسة، في انتظار تأهل مغاربة آخرين، يوم السبت المقبل، في الحلقة الثانية من العروض المباشرة.