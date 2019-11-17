كذبت الفنانة أمل صقر، أخبار زواجها من مسلم، عبر تدوينة، اعتبرت فيها أن مصدر الإشاعة أراد خلق “البوز”، فقط.
ونشرت أمل صقر على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، منشورا عبر خاصية “ستوري”، أوضحت فيه أن خبر ارتباطها بالرابور مسلم ليس صحيحا.
وكانت الفنانة أمل صقر قد تفادت الإجابة عن أسئلة الصحافيين عبر تطبيق “واتساب”، على الرغم من اطلاعها عليها، قبل أن ترد بالنفي عبر حسابها، لكن بعد أيام من انتشار الإشاعة.
مسلم بدوره لمح إلى أن خبر الزواج غير صحيح، إذ نشر آية قرآنية، يدعوا من خلالها إلى تبين حقيقة الأنباء، غير أنه بدوره تجاهل التواصل مع الصحافة، على الرغم من المحاولات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التزامها الصمت لأيام.. أمل صقر تعلق على خبر زواجها من مسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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