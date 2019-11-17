حريق هائل وإغلاق شارع في منطقة الشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع بعد عصر اليوم، الأحد، حريق هائل في منطقة جبلية بمحاذاة بلدتي البعنة ودير الأسد في منطقة الشاغور.

وامتدت ألسنة النار نتيجة الرياح لتطال مساحة واسعة من المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

واستدعيت إلى المكان مروحيات لإخماد الحريق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه سيارات الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق نظرا لصعوبة المنطقة.

هذا، وقامت الشرطة بإغلاق شارع رقم 854 بالقرب من بلدة نحف، على أثر الحريق.