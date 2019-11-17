شكرا لقرائتكم خبر عن القائد الزُبيدي يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطني لسلطنة عُمان والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 الزبيدي بعث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد، عيدروس قاسم الزبيدي، برقية تهنئة إلى جلال السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة الذكرى الـ49 للعيد الوطني للسلطنة.

Advertisements وعبّر القائد الزُبيدي عن تهانيه وشعب الجنوب لقيادة وشعب سلطنة عُمان بهذه المناسبة التي تعود في ظل نهضة متواصلة يقودها بحكمة واقتدار جلال السلطان قابوس وشملت كافة المجالات. وأشاد القائد الزبيدي بعلاقات الأخوة والجوار التاريخية بين شعبي الجنوب والسلطنة، متمنياً أن تشهد هذه العلاقة نمواً مضطرداً بمايعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين. واختتمت البرقية بالابتهال إلى الله أن يحفظ السلطنة وشعبها، وأن يحقق لها ماتصبو إليه من تطور وازدهار، وأن يمنّ على جلالة السلطان قابوس بن سعيد بموفور الصحة والسعادة.

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