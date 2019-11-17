- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الإنتقالي يكرم عدداً من ضباط وأفراد أمن مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
كرم الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس انتقالي العاصمة عدن، عدداً من الضباط والأفراد في أمن مطار عدن الدولي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي .
وجاء هذا التكريم، امتدادا لبرنامج تكريم الموظفين ورجال الأمن المثابرين والمتفانين في أداء المهام الموكلة إليهم، وكذا الشباب والطلاب المبدعين في مختلف المجالات، والذي أقره المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
حضر التكريم، المحامية نيران حسن سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والسكرتير الخاص لرئيس المجلس الانتقالي عبدالعزيز أحمد الشيخ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الإنتقالي يكرم عدداً من ضباط وأفراد أمن مطار عدن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.