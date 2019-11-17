سياسي إصلاحي إيراني يدعو روحاني إلى التنحي

الأحد 17 نوفمبر 2019

روحاني

دعا السياسي الإيراني الإصلاحي البارز، عباس عبدي، اليوم الأحد، الرئيس حسن روحاني، إلى التنحين من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.



وقال عبدي في مقال له نشره عبر قناته على ”التلغرام“، إنّه "خلال 40 عامًا من الثورة الإيرانية، لم تكن الدولة في مثل هذه الحالة المعقدة. التوترات في العلاقات الخارجية، والمشاكل الاقتصادية الشديدة وعدم وجود ميزانيات، والتوترات والانقسامات مع المجتمع والشعب" .

ويرى عبدي أنه برغم انعدام الثقة التام وانتشار الفساد إلا أن الأسوأ من ذلك كله، التوترات داخل هيكل السلطة بحيث لا تكون أسوأ الهجمات ضد الحكومة الإيرانية من تيرانا بل من داخل البلاد، في إشارة منه إلى تواجد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الذين يتواجدون في معسكر في العاصمة الألبانية.

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ورأى أنّ استمرار هذا الوضع ”لن يكون له سوى أضرار للبلد“، واصفًا أوضاع إيران بأنها ”في حالة توتر خطير“.

وتابع السياسي والصحافي الإصلاحي ”إذا لم يستطع روحاني، أو لا يريد التوصل إلى تفاهم نسبي على مستوى الدولة، فمن الأفضل عدم الاستمرار والتنازل دون توتر؛ لأن هذا الوضع ليس لصالح أي شخص“.

وهذه أول دعوة من الإصلاحيين إلى استقالة الرئيس حسن روحاني، الذي اتخذت حكومته يوم الجمعة الماضي، تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود الذي دفع الإيرانيين للتظاهر ضد الحكومة والنظام.